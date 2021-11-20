Американский генерал назвал создание баз США на Украине ненужной провокацией

Прежде чем рассматривать вопрос создания военных баз на Украине Вашингтону следует выстроить стратегию по Черноморскому региону, иначе это будет ненужной провокацией. Об этом заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (Ben Hodges), сообщает в субботу, 20 ноября, РИА Новости со ссылкой на издание «HB».

«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», — отметил он.

Генерал предостерег, что у многих союзников США наступят «тяжелые времена», если американские базы на Украине появятся без «какой-либо понятной стратегии».

При этом он не против наращивания военного присутствия США в Черноморском регионе, а также проведения совместных учений с флотами Великобритании или Канады.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Киев планирует создать военную базу НАТО на своей территории для того, чтобы спровоцировать Россию к агрессивным действиям.