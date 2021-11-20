«Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Локомотив» в гостях в матче 15-го тура РПЛ со счетом 2:1

Грозненский «Ахмат» обыграл московский «Локомотив» с счетом 2:1 в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Москве. На 34-й минуте за фол последней надежды прямую красную карточку получил бразильский защитник хозяев Мурило Серкейра. Гости воспользовались численным перевесом: уже на 36-й минуте отличился Даниил Уткин.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме. В составе грозненцев отличился Артем Полярус. Игрок «Локомотива» один мяч отыграл Виталий Лисакович. Итог: москвичи проиграли в домашней встрече со счетом 1:2.

«Ахмат» набирает 21 очко после выездной победы над «Локомотивом», у которого по прежнему 25 очков. Москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата страны, «Ахмат» — восьмое место.

19 ноября в рамках 15-го тура лидер РПЛ «Зенит» разгромил «Нижний Новгород». Хет-трик в исполнении Артема Дзюбы позволил сине-бело-голубым обыграть оппонентов со счетом 5:1.