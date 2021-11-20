Дзюба обратился к болельщикам с песней «Я тебя не жду»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выложил в Instagram новое видео.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравления, а затем посоветовал послушать песню под названием «Я тебя не жду». «Многие спрашивали, куда пропал. "Я тебя не жду" называется. Качайте — душу рвет прям вообще. Особенно когда припев», — заявил Дзюба.

19 ноября футболист оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» и установил рекорд лиги по этому показателю. Он также вышел на второе место в гонке бомбардиров в нынешнем розыгрыше РПЛ.

До этого Дзюба отказался от приглашения в сборную России, мотивируя это плохой физической формой. Национальная команда не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2022 с первого места, проиграв в заключительном матче отборочного турнира Хорватии. Россиянам предстоит бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи.

