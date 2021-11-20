Журова нашла решение конфликта между Дзюбой и Карпиным

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об отношениях между нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой и главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Ее слова приводит «РБ Спорт».

Журова посчитала, что Российский футбольный союз (РФС) должен организовать встречу игрока с тренером, на которой они уладят конфликт. «Я думаю, Артем хочет быть звездой. Итоговое решение принимает Карпин, но инициатива должна тоже исходить от Артема. Карпин никого уговаривать не будет. Должна быть обоюдная история», — заявила она.

19 ноября Дзюба оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» и установил рекорд лиги по этому показателю. Он также вышел на второе место в гонке бомбардиров в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Сборная России не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2022 с первого места, проиграв в заключительном матче отборочного турнира Хорватии. Команде Карпина предстоит бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи. Дзюба в последних матчах отбора не участвовал, мотивируя это плохой физической формой.