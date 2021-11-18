Ответы Карпина о Дзюбе объяснили страхом рассказать правду

Психолог Гущин заявил, что тренер Карпин не хочет отвечать за отсутствие Дзюбы в сборной

Доктор медицинских наук, психолог Вадим Гущин объяснил поведение главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина во время интервью. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Психолог заявил, что тренер не хочет нести ответственность за отсутствие нападающего Артема Дзюбы в сборной, так как постоянно уходит от прямых ответов о нем. «Он боится сказать правду: что ни Дзюба не хочет играть в его команде, ни он не возьмет Дзюбу. Артем тоже хитрый. Они ведут себя одинаково: ты виноват — нет, ты виноват. Это детский сад», — посчитал Гущин.

Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии в заключительном матче отбора к чемпионату мира-2022 и потеряла шансы на прямую путевку на мундиаль. За выход в финальную часть мирового первенства команда Карпина поборется в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.

В конце сентября Дзюбы был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 года. Позже нападающий «Зенита» отказался от приглашения в команду, мотивируя это плохой физической формой.