Познер оценил потребность сборной России в Дзюбе

Познер заявил, что отношение Дзюбы к сборной России не позволяет вызывать его в команду

Отношение форварда «Зенита» Артема Дзюбы к сборной России по футболу не позволяет вызывать его в команду. Так потребность команды в игроке оценил телеведущий Владимир Познер, слова которого приводит «Матч ТВ».

По его словам, даже гениальность Дзюбы как игрока не может ничего изменить. При этом Познер добавил, что это его личное мнение.

В конце сентября Дзюбы был включен в расширенный список сборной России на октябрьские матчи квалификации чемпионата мира-2022 года. Позже нападающий «Зенита» отказался от приглашения в команду, мотивируя это плохой физической формой.

Сборная России 14 ноября проиграла Хорватии и потеряла шансы на прямую путевку на мундиаль. За выход в финальную часть мирового первенства команда Валерия Карпина поборется в стыковых матчах, которые пройдут в марте следующего года.