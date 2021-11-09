Футболист сборной России высказался об отсутствии Дзюбы в команде

Игрок «Зенита» Караваев заявил, что ситуацию с отсутствием Дзюбы в сборной нужно отпустить

Ситуацию с отсутствием в сборной России форварда «Зенита» Артема Дзюбы нужно отпустить. Об этом заявил защитник петербургского клуба Вячеслав Караваев, высказывание которого приводит «Чемпионат.com».

Игрок национальной команды подчеркнул, что в коллективе эта тема не обсуждается. «Мне кажется, этого не стоит делать. Артема нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом», — высказался Караваев.

Дзюба не попал в состав сборной России на заключительные матчи квалификации чемпионата мира-2022. 11 ноября команда дома сыграет с Кипром, а через три дня на выезде встретится с Хорватией.

В конце сентября Дзюба отказался приезжать в сборную России на матчи со Словакией и Словенией. Он мотивировал это плохой физической формой.