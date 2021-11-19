Дзюба установил рекорд РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оформил хет-трик в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» и установил рекорд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дзюба отметился тремя голами в домашнем матче против «Нижнего Новгорода». Таким образом, он оформил пятый хет-трик в рамках РПЛ, что становится новым рекордом лиги. До этого по четыре хет-трика было на счету Александра Кержакова, Дмитрия Кириченко, Вагнера Лава, Соломона Рондона и Олега Гарина.

Дзюба также вышел на второе место в споре бомбардиров в нынешнем розыгрыше РПЛ. После матча с «Нижним Новгородом» на его счету десять забитых мячей.