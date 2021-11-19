Клуб РПЛ захотел взять Дзюбу в аренду

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что екатеринбуржцы готовы рассмотреть вариант с арендой нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

60-летний функционер считает, что клуб мог бы взять форварда в аренду уже зимой. Он назвал Дзюбу хорошим футболистом и отметил, что игра за «Урал» может помочь нападающему вернуться в состав сборной России.

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету нападающего семь голов в 14 матчах.

В октябре Дзюба отказался от вызова в сборную на матчи квалификации ЧМ-2022. Форвард мотивировал это недостаточным уровнем готовности. Тогда россиянин заявил, что не хочет отнимать у кого-то место в сборной. С тех пор он не привлекался к играм национальной команды.

Будучи футболистом «Зенита» в 2018 году Дзюба отправлялся в аренду в тульский «Арсенал». Он также регулярно выступал на правах аренды, являясь игроком московского «Спартака». Дзюба по два раза отправлялся в «Томь» и «Ростов».