Валуев посчитал невозможным возвращение Дзюбы в сборную России

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возвращении нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России по футболу. Его слова приводит Sport24.

«[Главный тренер Валерий] Карпин дал понять, что Дзюбы в сборной не будет. Это решение тренера, которое надо уважать. Жаль, потому что он бы мог помочь в стыках», — посчитал Валуев. При этом он обратил внимание на то, что Дзюба может стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне, и заявил, что был бы рад увидеть его в сборной России.

19 ноября Дзюба оформил хет-трик в матче РПЛ против «Нижнего Новгорода» и установил рекорд лиги по этому показателю. Он также вышел на второе место в гонке бомбардиров в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Сборная России не смогла квалифицироваться на чемпионат мира-2022 с первого места, проиграв в заключительном матче отборочного турнира Хорватии. Команде Карпина предстоит бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи. Дзюба в последних матчах отбора не участвовал, мотивируя это плохой физической формой.

