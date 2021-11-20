Новичок РПЛ упустил победу над аутсайдером чемпионата на последних минутах

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом» в матче РПЛ, Мамин забил в свои ворота

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Самаре и завершилась со счетом 1:1. На 51-й минуте защитник «Урала» Артем Мамин забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Железнов сравнял счет.

После 15 матчей самарский клуб, являющийся новичком РПЛ, занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Урал» располагается на предпоследнем, 15-м месте, имея в активе 12 очков.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Нижним Новгородом» 28 ноября, а «Урал» днем ранее примет «Сочи».