«Роскосмос» показал лунное затмение

«Роскосмос» опубликовал видео и фото частичного лунного затмения, снятые из космоса.

В сообщении госкорпорации отмечается, что частичное лунное затмение, наблюдавшееся 19 ноября, было самым продолжительным с XV века. Луна находилась в тени Земли 3 часа 28 минут. В 12:04 по московскому времени тенью планеты было скрыто 0,97 процента диска естественного спутника.

Несколько фаз лунного затмения 19 ноября смог запечатлеть малый космический аппарат #Аист2Д, созданный в РКЦ «Прогресс».



🛰️ Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют. pic.twitter.com/7TgtCwHKnt — РОСКОСМОС (@roscosmos) November 20, 2021

Представленные «Роскосмосом» материалы получены с борта Международной космической станции (МКС) и малым космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д». «Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют», — написала в Twitter госкорпорация.

В июне россияне увидели первое за 55 лет редкое кольцеобразное затмение Солнца.