Путин отказался от советского правила установки бюстов героям

Президент России Владимир Путин подписал указ о разрешении ставить бронзовые бюсты Героям России и Героям труда не только на их малой родине, но и по месту жительства. Документ, который вносит изменения в положение о государственных наградах Российской Федерации, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила установки бронзовых бюстов на малой родине героев сложилась еще в советские годы, хотя тогда их удостаивались только дважды Герои Советского Союза, дважды Герои Социалистического Труда и обладатели обоих званий. Традиция была унаследована Россией для своих знаков отличия, но теперь от нее решено отказаться.

«В случае присвоения лицу звания Героя РФ и звания Героя Труда РФ на его родине или по месту фактического проживания на основании указа президента РФ в ознаменование подвига устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью», — говорится в тексте указа о совершенствовании государственной наградной системы.

Ранее сегодня, 20 ноября, Путин вручил патриарху Кириллу, отмечающему свое 75-летие, орден Андрея Первозванного. Награда, как следует из сообщения пресс-службе Кремля, связана с вкладом в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укреплением мира и согласия между народами.

В июне этого года Путин во время вручения наград лауреатам госпремий и обладателям звания Герой Труда спросил у тракториста из Ростовской области о зарплате. Узнав, что в колхозе средняя зарплата 24 тысячи рублей в месяц, глава государства отреагировал словами «маловато, мягко говоря».