Жених дочери Шойгу рассказал об отношениях с будущим тестем

Министр обороны России Сергей Шойгу — замечательный человек и отличный будущий тесть, который всегда поддержит. Об этом этом жених Ксении Шойгу, российский блогер Алексей Столяров рассказал в программе «Ночной контакт», запись которой появилась во «ВКонтакте».

По его словам, за два года отношений с Ксенией пара никогда не ссорилась. Ее семья также активно поддерживает влюбленных. Столяров отлично общается с министром обороны России и всегда может составить компанию в коротких поездках по стране. «Он [Сергей Шойгу] самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал. И Ксюша воспитана адекватно. В целом, очень позитивно все», — заявил блогер.

Столяров отметил, что министр обороны всегда придет на помощь, если это понадобится, и поддержит в любой момент. При этом блогер рассказал, что Шойгу никогда не спрашивает, как его дела. Кроме того, жених Ксении не проводил время вместе с будущим тестем на рыбалке и пока не жарил шашлыки. «Может, в следующем году... Но в тайгу ходили вместе, это потрясающе!» — заметил он.

Ранее в сентябре Ксения Шойгу впервые стала матерью. У пары родилась дочь Милана. Столяров добавил, что хорошо справляется с домашними делами. «Правда, постоянно забываю, что стал батей (...) В доме появилась энергия, крики, когда болит живот и какашечки все эти», — поделился мнением об отцовстве блогер и добавил, что все прекрасно.

В мае стало известно, что пара решила пожениться. Молодые люди познакомились на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности под названием «Гонка героев».

Алексей Столяров — спортивный блогер, рассказывающий о правильном питании и фитнесе. На его YouTube-канал подписано почти три миллиона человек.