«Барселона» одержала победу в первом матче при Хави

«Барселона» одержала победу в каталонском дерби над «Эспаньолом» со счетом 1:0 в матче чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на Камп-Ноу. Сине-гранатовые открыли счет на 48-й минуте. Пенальти реализовал нидерландский хавбек Мемфис Депай. Этот гол стал единственным в матче. Таким образом, «Барселона» сумела победить в первом матче под руководством нового главного тренера — Хави.

Первым трансфером Хави в «Барселоне» стало возвращение в клуб Дани Алвеса. Бразильский защитник согласился играть за каталонцев за минимальную разрешенную зарлпату в Ла Лиге — 155 тысяч евро в год.

Хави возглавил «Барселону» 6 ноября. Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2024 года. На посту главного тренера каталонцев он сменил нидерландца Рональда Кумана. До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону». На счету хавбека восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.