Месси отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»

Новый главный тренер каталонской «Барселоны» Хави рассказал о реакции нападающего французского ПСЖ Лионеля Месси на его назначение. Слова специалиста приводит Mundo Deportivo.

Хави заявил, что футболист отправил ему сообщение, в котором пожелал удачи на новом посту. Он также пошутил о том, кого бы хотел видеть в составе «Барселоны». «Я хотел тренировать не только Месси, но и Роналдиньо.... Мы не можем думать о тех, кого в нашем составе нет. Нужно работать с теми, кто есть», — подчеркнул тренер.

О назначении Хави было объявлено 6 ноября. Соглашение рассчитано до лета 2024 года. Он сменил на этом посту голландца Рональда Кумана. До этого Хави возглавлял катарский «Аль-Садд».

Месси ушел из «Барселоны» после истечения срока действия контракта летом этого года. На прощальной пресс-конференции он не смог сдержать слезы. Спортсмен выступал за каталонцев с 2003 года.