Медведев потерпел поражение в финале Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от немца Александра Зверева в финальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в воскресенье, 21 ноября, в Турине. Игра закончилась победой теннисиста из Германии в двух сетах — 6:4, 6:4.

Поединок длился 1 час и 16 минут. Вторая ракетка мира Медведев сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и ни разу не взял гейм на чужой подаче. У третьей ракетки мира Зверева восемь эйсов, два брейк-пойнта и одна двойная ошибка.

Медведев не смог защитить чемпионский титул. Год назад россиянин победил на Итоговом турнире ATP, обыграв представителя Австрии Доминика Тима.