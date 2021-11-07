Медведев проиграл Джоковичу в финале турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче, который состоялся в воскресенье, 7 ноября, он обыграл россиянина Даниила Медведева. Встреча длилась 2 часа 16 минут и завершилась в трех сетах в пользу серба (3:6, 6:4, 6:3).

Джокович отметился шестью эйсами, реализовал пять брейк-пойнтов и сделал две двойные ошибки. В активе Медведева семь эйсов, три брейк-пойнта и столько же двойных ошибок. На данный момент серб является первой ракеткой мира. Россиянин находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В сентябре Джокович и Медведев встретились в финале US Open. Победу в игре одержал российский теннисист.