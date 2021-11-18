Медведев выиграл третий матч подряд на Итоговом турнире ATP

Россиянин Медведев обыграл Синнера и выиграл третий матч подряд на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Янника Синнера в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках красной группы прошла в четверг, 18 ноября, в Турине и завершилась победой российского спортсмена в трех сетах — 6:0, 6:7, 7:6. Спортсмены провели на корте два часа и 32 минуты. Вторая ракетка мира Медведев сделал 18 эйсов и совершил пять двойных ошибок. На его счету также пять брейк-пойнтов.

Медведев выиграл третий матч подряд на турнире и гарантировал себе выход в плей-офф. Соперника по полуфиналу он узнает позже, когда завершатся матчи в зеленой группе.

Медведев — действующий победитель Итогового турнира ATP. В прошлом году в финале соревнований, также проходивших в Турине, россиянин обыграл австрийца Доминика Тима.