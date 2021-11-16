Медведев выиграл второй матч подряд на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 16 ноября, в Турине и завершилась победой россиянина в трех сетах — 6:3, 6:7, 7:6. Игра длилась два часа и 39 минут. Медведев, который занимает второе место в рейтинге ATP, сделал 14 эйсов, реализовал один брейк-пойнт и допустил одну двойную ошибку. Третья ракетка мира Зверев совершил 18 подач навылет и сделал две двойные ошибки.

Медведев, играющий на Итоговом турнире ATP в красной группе, одержал вторую победу подряд. В заключительном матче группового турнира россиянин 18 ноября встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

Медведев — действующий победитель Итогового турнира ATP. В прошлом году он обыграл в финале австрийца Доминика Тима.