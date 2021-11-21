Россиянин Медведев сыграет со Зверевым в финале итогового турнира ATP

Зверев обыграл первую ракетку мира Джоковича, теперь с ним сыграет россиянин Медведев

Представитель Германии Александр Зверев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3 в пользу Зверева.

В финальном матче Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2), который ранее в полуфинале обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 6:4, 6:2. На групповом этапе Зверев одержал две победы и потерпел одно поражение, Джокович выиграл все три матча, в том числе против россиянина Андрея Рублева (5).

19 ноября российский теннисист Андрей Рублев не попал в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 24-летний российский спортсмен проиграл в решающем матче группового этапа. Соперником Рублева был норвежец Каспер Рууд.

Медведев — действующий победитель Итогового турнира ATP. В прошлом году в финале соревнований, также проходивших в Турине, россиянин обыграл австрийца Доминика Тима.