Рублев проиграл и остался без полуфинала итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев не попал в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний российский спортсмен проиграл в решающем матче группового этапа. Соперником Рублева был норвежец Каспер Рууд. Рублев потерпел поражение со счетом 6:2, 5:7, 6:7 (5:7). Таким образом, он остался без участия в полуфинале.

Пару Рууду составит другой представитель России Даниил Медведев. Ранее он оказался сильнее итальянца Янника Синнера. В другом полуфинале сойдутся серб Новак Джокович и Александр Зверев из Германии.

Рублев занимает пятую строчку в рейтинге ATP в одиночном разряде. Его оппонент Рууд — восьмая ракетка мира.

Рублев становился победителем в десяти турнирах ATP. Восемь из них — в одиночном разряде. На Олимпиаде в Токио он завоевал золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.