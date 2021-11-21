Бойцы UFC ополчились на коллегу американца из-за комментария после победы

Слова бойца UFC Коди Дердена после победы над китайцем возмутили его коллег

Американский боец смешанного стиля (MMA) Коди Дерден одержал победу над китайским спортсменом Цилэн Аожи и возмутил коллег своим послематчевым комментарием. Об этом сообщает MMA Fighting.

Схватка прошла в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Дерден одержал победу судейским решением. В ходе послематчевого интервью он заявил, что должен был отправить соперника в Китай, откуда тот и приехал. Это высказывание вызвало шквал критики в Twitter со стороны других бойцов UFC. Слова Дердена сочли проявлением расизма, коллеги американца ополчились на него.

«Коди выставляет белых людей тупыми, снова», — написал Джаред Гордон.

«К черту Коди! Расизм — это не круто», — заявила Кэйси О'Нил.

«Что ж, подписчиков в Instagram у этого парня поубавится», — отметил бывший боец UFC Дин Томас.

Дерден прервал серию без побед в UFC из двух поединков. Всего на счету американца 12 побед при трех поражениях.