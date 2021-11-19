Петр Ян представил встречу со Стерлингом на улице один на один

Российский боец UFC Петр Ян признался, что не стал бы бить Стерлинга при встрече на улице

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян признался, что не испытывает негатива к своему оппоненту американцу Алджамэйну Стерлингу. Об этом сообщает Sport24.

Журналист попросил 28-летнего спортсмена представить встречу со Стерлингом на улице один на один. В ответ Ян отметил, что нормально относится к американцу. «Зря думаете, что у меня к нему негатив. В той ситуации все началось с меня, а дальше пошло, как пошло. Вроде он нормальный парень. Да, у него есть свои ходы, но я бы точно его не бил», — отметил Ян, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Ян и Стерлинг должны были провести второй поединок на турнире UFC 267 30 октября. Однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы со здоровьем. Соперником россиянина стал соотечественник Стерлинга Кори Сэндхаген. Ян одержал победу судейским решением и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

В марте Ян упустил чемпионский титул в поединке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар коленом в голову лежащему сопернику и проиграл путем дисквалификации.

Ян занимает 11-е место в рейтинге UFC без учета весовых категорий. До перехода в организацию он выступал в России, проводя поединки под эгидой Absolute Championship Akhmat (ACB), где становился чемпионом.