Чимаев обратился к главе UFC

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев обратился к главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйне Уайту. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

27-летний Чимаев опубликовал отрывок, где ринг-анонсер объявляет чеченского бойца. «Кто следующий, Дэйна Уайт?» — написал он, упомянув аккаунт промоутера.

15 ноября сообщалось о возможном проведении поединка между Чимаевым и бразильцем Гилбертом Бернсом. Официально эту информацию UFC не подтвердил.

Чимаев выражал готовность заменить Хорхе Масвидаля на турнире UFC 269, который запланирован на 11 декабря в Лас-Вегасе. Американец должен был драться с Леоном Эдвардсом. Последний мог встретиться в октагоне с Чимаевым еще осенью 2020-го.

Чимаев одержал четыре победы подряд в UFC. В своем последнем поединке на UFC 267 он вынудил сдаться Ли Цзинляна из Китая. После победы чеченец заявил о готовности драться за титул в полусреднем весе. Чемпионом дивизиона является Камару Усман.

Чимаев до перехода в UFC дрался в Brave FC, где также не знал поражений. Всего на счету Чимаева десять побед в десяти схватках. Одержав три из них в UFC за 66 дней, он установил рекорд организации.

Чимаев — уроженец Чечни. Он покинул Россию в возрасте 19 лет. Семья Чимаевых отправилась в Швецию. В единоборства чеченец пришел через вольную борьбу.