Появилось видео лучших моментов UFC Vegas 43

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видеообзор доступен в YouTube-канале UFC Russia.

В главной схватке ивента сошлись бразильская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кетлин Виейра и американка Миша Тейт, которая провела второй поединок после возвращения в спорт. Поединок завершился победой бразильянки судейским решением.

В соглавном поединке американец Майкл Кьеза оказался сильнее Шона Брэди. Также бразильянка Таила Сантос вынудила сдаться Джоан Калдервуд из Шотландии.

Тейт успешно провела первый поединок после возобновления карьеры. В июле она нокаутировала соотечественницу Марион Рено и выиграла бонус за выступление вечера.