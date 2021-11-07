Дебютант UFC нокаутировал соперника ударом коленом

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Перейра одержал победу над представителем Греции Андреасом Михайлидисом на турнире UFC 268. Видео предоставлено правообладателем.

Поединок завершился во втором раунде. Дебютант UFC нанес сопернику удар коленом в прыжке, после которого Михайлидис был нокаутирован. После победы бразилец заявил, что победил благодаря усталости соперника.

Перейра — бывший чемпион промоушена Glory. На его счету теперь четыре победы и одно поражение в поединках по правилам смешанных единоборств. Михайлидис потерпел пятое поражение в карьере при 13 победах.