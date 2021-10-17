Первый монгол в истории UFC нокаутировал соперника

Данаа Батгерел получил бонус за выступление вечера после победы нокаутом в UFC

Монгольский боец смешанного стиля (MMA) Данаа Батгерел одержал победу над американцем Брэндоном Дэвисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео предоставлено правообладателем.

32-летний боец нокаутировал Дэвиса в первом раунде противостояния. Батгерел выиграл бонус за выступление вечера. В главном поединке турнира бразильянка Норма Дюмон одержала победу над американкой Эспен Лэдд единогласным решением судей.

Батгерел — первый монгол в истории UFC. Он начал выступления в организации в августе 2019-го. Тогда он решением уступил китайцу Алатенгу Хейли. В последующих трех схватках он одержал досрочные победы.

На счету Батгерела десять побед при двух поражениях.