Появилось видео главного боя турнира UFC 266

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски одержал победу над американцем Брайаном Ортегой в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео предоставлено правообладателем.

32-летний Волкановски удержал титул чемпиона организации в полулегком весе. Схватка с Ортегой продлилась все пять раундов. Судьи отдали победу австралийцу.

Также в рамках UFC 266 очередную защиту титула провела киргизская девушка-боец Валентина Шевченко. Ей удалось в шестой раз удержать пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Она досрочно завершила поединок против американки Лорен Мерфи.

Волкановски завоевал пояс в 2019 году, одолев Макса Холлоуэя. Позже бойцы встретились вновь, и австралиец защитил титул. Ортега стал вторым претендентом на пояс.

У Волкановски на счету 22 победы при единственном поражении. Ортега имеет в своем активе 15 побед при двух поражениях.