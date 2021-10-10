Появилось видео главного боя UFC Vegas 39

В сети опубликовано видео поединка Макензи Дерн и Марины Родригес на турнире UFC Vegas 39

В сети появился обзор главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Видео представлено правообладателем.

В главной схватке ивента UFC Vegas 39 в октагоне сошлись американка Маккензи Дерн и Марина Родригес из Бразилии. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой бразильянки. Противостояние было признано лучшим боем вечера.

Серия из четырех побед Дерн оборвалась. Американка проиграла впервые с мая 2020-го. Поражение от Родригес стало для нее лишь вторым в карьере. Оба раза Дерн уступала именно решением судей.

34-летняя Родригес добилась третьей победы подряд в UFC. Всего на счету бразильянки 15 побед при единственном поражении.