Сестра чемпионки UFC Шевченко проиграла нокаутом

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представительница Киргизии Антонина Шевченко потерпела поражение нокаутом. Видео представлено правообладателем.

Шевченко — родная сестра чемпионки UFC Валентины Шевченко. Ей противостояла австралийка Кейси О'Нилл. Схватка закончилась поражением Шевченко техническим нокаутом. Рефери остановил противостояние, когда австралийка осыпала соперницу градом ударов из положения сверху.

Ранее в сети появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе. В нем бразилец Тьяго Сантос оказался сильнее своего соотечественника Джонни Уокера.

Антонина Шевченко потерпела второе поражение подряд в рамках UFC. Всего на счету спортсменки девять побед при четырех поражениях.