Глава UFC разразился тирадой после вопроса о гонорарах бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт жестко отреагировал на вопрос о выплатах спортсменам в организации. Ролик доступен на YouTube-канале The Mac Life.

Один из репортеров затронул тему разницы гонораров в UFC и профессиональном боксе, а также упомянул о нападках на Уайта по данному вопросу со стороны промоутера Оскара де ла Хойи и YouTube-звезды Джейка Пола.

Уайт разразился тирадой, раскритиковав профессиональный бокс. «В отличие от них, мы занимаемся бизнесом. Они организуют ивент вокруг двух боксеров. Всем, кроме них платят копейки. И таких громких турниров может быть только несколько в год. У нас же — десятки ивентов», — заявил глава UFC. Он подчеркнул, что информация о гонорарах не является закрытой и бойцы не связаны обязательствами держать их в секрете.

Реагируя на критику в недостаточно высоких гонорарах, Уайт обратил внимание на то, что UFC реинвестирует в спорт, создавая центры подготовки по всему миру и обеспечивая производство собственного контента. Кроме того, Уайт заявил, что выплаты бойцам постоянно растут.

Уайт не раз сталкивался с упреками в низких гонорарах бойцам UFC. Рядовой спортсмен организации зарабатывает на поединках порядка 140 тысяч долларов в год.