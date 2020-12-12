Глава UFC назвал стоимость организации

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу TSN назвал текущую рыночную стоимость организации.

Уайт заявил, что эта сумма составляет девять или десять миллиардов долларов, отметив, что рост социальных сетей принес им большой доход. «Люди смеются надо мной 20 лет. Продолжайте смеяться! Во время пандемии мы выросли на 30 процентов. Мы превысили 10 миллионов подписчиков на YouTube, что принесло нам статус Diamond Play. Для нас это был удивительный год», — добавил глава UFC.

В декабре прошлого года Уайт рассказал о «сумасшедших» гонорарах звезд организации. Он обратил внимание на то, что рост доходов компании влияет на выплаты спортсменам.

UFC был основан в 1993 году. В 2019-м Forbes оценил доходы компании более чем в 800 миллионов долларов.