Появилось видео главного боя UFC Vegas 38

В сети появилось видео лучших моментов главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, который прошел в ночь на 3 октября. Ролик представлен правообладателем.

В главном поединке ивента UFC Vegas 38 столкнулись бразильцы Тьяго Сантос и Джонни Уокер. Схватка продлилась все пять раундов. Сантос оказался сильнее оппонента: он добился победы над Уокером единогласным судейским решением.

Таким образом, Сантос прервал серию из трех поражений в UFC. До этого он не выигрывал с февраля 2019-го. Всего в MMA на счету спортсмена 22 победы при девяти поражениях.

Уокер потерпел шестое поражение в карьере. Всего в его активе 18 побед.