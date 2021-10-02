Российский тяжеловес UFC подерется впервые за два года

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Павлович узнал имя нового соперника в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает журналист Аарон Бронстетер в своем Twitter.

По информации репортера, 29-летний Павлович примет участие в турнире UFC 4 декабря. В октагоне тяжеловесу будет противостоять канадец Тэннер Бозер. Официально схватка пока не подтвеждена.

Таким образом, Павлович подерется впервые за два года. В августе россиянин снялся с поединка против американца Тома Аспинелла, который должен был состояться в начале сентября. В последний раз Павлович выходил в октагон UFC 26 октября 2019-го. Тогда россиянин нокаутировал американца Мориса Грина.

Также в апреле 2019-го Павлович отметился победой на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Он досрочно одолел бразильца Марсело Голма.

Дебют Павловича в UFC состоялся в ноябре 2018-го. Россиянин проиграл нокаутом в своем первом поединке в рамках организации. Его соперником был нидерландский ветеран Алистар Оверим.