Олейник узнал имя следующего соперника в UFC

Тяжеловес Алексей Олейник встретится в октагоне с Грегом Харди на UFC 270

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник получил новый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

44-летний россиянин узнал имя следующего оппонента. Им станет американец Грег Харди. 33-летний американец потерпел поражение в последних двух поединках. Его соперниками были Тай Туйваса и Марчин Цыбура.

Олейник должен вернуться в октагон UFC 22 января 2022 года. Организация официально не подтвердила поединок, однако MMA Junkie ссылается на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Олейник имеет преимущество перед соперником в опыте выступлений в MMA. Харди — бывший игрок в американский футбол, который перешел в единоборства в 2018 году. Первое задокументированное выступление Олейника датировано 1996 годом.

Олейник уступил в последних трех схватках в UFC. Он не выигрывал с мая 2020 года, когда нанес поражение бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердуму.