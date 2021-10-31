Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267

Блогеры Хасбик и Абдурозик едва не подрались после турнира UFC 267 в Абу-Даби

После окончания турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби около октагона едва не вспыхнула драка между гостями ивента — блогерами Хасбиком и Абдурозиком. Видео опубликовал в своем Twitter боксер Амир Хан.

Хасбулла Магомедов, или Хасбик, прибыл на UFC 267, где поддержал Ислама Махачева. Абдурозик прибыл в Абу-Даби по приглашению его соперника новозеландца Дэна Хукера.

После ивента Хасбик и Абдурозик устроили потасовку. Блогеры обменялись ударами.

Поединок между двумя карликами пытался организовать YouTube-блогер Асхаб Тамаев. После ряда выпусков о готовящемся бое Хасбулла отказался от его проведения. По словам Тамаева, сторона блогера попросила слишком большой гонорар.