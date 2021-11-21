Российский судья получил назначение на матч «Барселоны»

Российский судья Карасев обслужит матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Бенфикой»

Российский судья Сергей Карасев обслужит матч группового этапа Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и лиссабонской «Бенфикой». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Кирилл Левников назначен резервным арбитром. Также работать на Системе видеопомощи арбитрам (VAR) будут итальянцы Массимилиано Иррати и Паоло Валери.

Встреча «Барселоны» и «Бенфики» пройдет во вторник, 23 ноября, в рамках пятого тура группового этапа ЛЧ. Каталонцы примут соперников на «Камп Ноу».

41-летний Карасев в нынешнем сезоне обслужил семь матчей в чемпионате России. На международном уровне он привлекался к работе на матчах квалификации чемпионата мира-2022 и Лиги чемпионов.

В августе 2021-го Карасев судил матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Также он был одним из арбитров чемпионата Европы-2020.