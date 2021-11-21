Карпин определился с будущим в сборной

Тренер сборной России Валерий Карпин определился с планами на будущее и продолжит работать с командой до стыковых матчей за право выступить на ЧМ-2022. Об этом сообщает РБК.

52-летний специалист останется у руля сборной минимум до стыковых матчей. Ожидается, что Карпин объявит о возобновлении работы в сборной в эфире «Коммент.Шоу» на YouTube.

Именно в беседе с журналистами на «Коммент.Шоу» Карпин допустил, что может досрочно покинуть национальную команду. Тогда он сообщил, что ему необходимо время на размышления.

Сборная России под руководством Карпина завершила отборочный турнир чемпионата мира-2022 на втором месте в группе. В решающем матче российские футболисты уступили Хорватии с минимальным счетом. Единственный гол в матче защитник команды Карпина Федор Кудряшов отправил в собственные ворота.

Карпин возглавил сборную России в июле. Соглашение специалиста рассчитано до конца декабря.