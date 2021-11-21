Елизавета II поучаствовала в двойных крестинах несмотря на проблемы со здоровьем

Королева Великобритании Елизавета II посетила крещение своих двух правнуков в Виндзоре. Церемония проходила при участии узкого круга лиц, пишет The Sun.

Церемония двойных крестин состоялась в Большом Виндзорском парке. Ее устроили для сына принцессы Эжени Августа Филиппа и сына Зары Тиндалл Лукаса Филиппа. Елизавета II приехала на церемонию, несмотря на проблемы со здоровьем: ранее она потянула спину, однако врачи разрешили ей поучаствовать в крестинах. На мероприятии присутствовали и другие члены королевской семьи: принц Эндрю, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин.

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17 ноября Елизавета II, не участвовавшая по рекомендации врачей в публичных мероприятиях на протяжении месяца, впервые провела личную аудиенцию. В Виндзорском замке она встретилась с главой генштаба вооруженных сил Великобритании генералом Ником Картером, который к концу ноября покинет свой пост. До этого британская королева отменила участие в церемониях в рамках Дня поминовения, запланированных на 14 ноября, из-за растяжения спины.

Ранее сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз рассказал о состоянии здоровья его матери. Он отметил, что это «достаточно тяжело даже в 73».