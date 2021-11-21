Российская певица, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина впервые стала матерью. О рождении ребенка она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Экс-солистка «Серебра» опубликовала в социальной сети две фотографии с новорожденном сыном. Мальчик появился на свет 20 ноября, его назвали Лукой. Ребенок стал первым в семье 35-летней Серябкиной и бизнесмена Георгия Начкеби.

В комментариях к публикации Серябкину поздравили коллеги по цеху. «Ура, поздравляю!» — написала Вера Брежнева. Пожелания также оставили Кети Топурия, Ольга Орлова и другие звезды. К поздравлениям присоединились и поклонницы Серябкиной.

13 сентября Ольга Серябкина объявила, что ждет ребенка. Она призналась, что беременность была запланированной, а о своем положении ей стало известно в марте. Артистка рассказала, что хорошо переносит беременность и не чувствует физических ограничений.

В октябре 2020 года Серябкина тайно вышла замуж. Женихом певицы стал ее бывший концертный директор Георгий Начберия — сын грузинского бизнесмена, экс-сотрудник лейбла Malfa Максима Фадеева. Пара держала подготовку к свадьбе в строжайшей тайне.