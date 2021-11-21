«Не время умирать» стал самым кассовым голливудским фильмом эпохи пандемии

Фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стал самой кассовой кинокартиной 2020 и 2021 года

Прокатные сборы 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» превысили 733 миллиона долларов (более 53 миллиардов рублей). Об этом сообщает Deadline.

Таким образом, шпионский боевик стал самой кассовой голливудской кинокартиной 2021 года и эпохи пандемии в целом. Отмечается, что из всей суммы только 154 миллиона долларов создатели ленты собрали в американском прокате, остальная часть заработка пришлась на международного зрителя.

Единственным конкурентом «Не время умирать» смог стать только американский блокбастер «Форсаж 9», собравший суммарно 725 миллионов долларов. Ни один другой голливудский фильм не превысил отметку в 700 миллионов по прокату в текущем году.

Премьера картины «Не время умирать» состоялась 28 сентября этого года. Фильм стал последней лентой франшизы, в которой главную роль сыграл британский актер Дэниел Крейг.