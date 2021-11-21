В Кремле допустили провокации со стороны Запада для оправдания российской угрозы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что со стороны западных стран возможны провокации для оправдания угрозы вторжения России на Украину. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1». Его слова передает ТАСС.

Таким образом он ответил на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

Песков также назвал происходящее истерикой, нагнетаемой искусственно. «Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки», — заявил представитель Кремля и добавил, что такие действия «не совсем логичны и не совсем приличны».

Согласно предположению Пескова, Киев таким образом пытается решить собственные проблемы силовым путем.