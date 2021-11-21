Медики нашли связь между коронавирусом и мертворождением у беременных

Коронавирус может спровоцировать мертворождение у беременных женщин, такие данные приводятся на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Американские медики изучили данные 1,2 миллиона рожениц с марта 2020-го по сентябрь 2021 года. Несмотря на то что мертворождение было редким, специалисты нашли связь между COVID-19 и появлением на свет мертвых младенцев: диагностированный у пациенток COVID-19 повышал риск потерять ребенка до 0,98 процента. Особенно высокими показатели мертворождения были в период доминирования в США штамма «дельта» — до 2,7 процента. По мнению ученых, течение коронавируса вызывает гипоперфузию (пониженное кровоснабжение) и воспаление плаценты.

Ранее гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных. Заболевшая женщина не может передать вирус плоду, но при этом высока вероятность того, что ребенок может заразиться после рождения, поэтому его вынужденно изолируют от болеющей матери.