В Великобритании проверят медицинские приборы на «расовую предвзятость»

Глава Минздрава Великобиритании Саджид Джавид поручил проверить медицинские приборы в стране на предмет «расовой предвзятости». Независимая экспертиза была назначена после того, как выяснилось, что средства для измерения уровня кислорода в крови — оксиметры — показывают менее точные результаты на людях с темной кожей, пишет Times.

«Легко посмотреть на прибор и предположить, что он одинаково работает для всех. Но технологии создаются и развиваются людьми, поэтому предвзятость, хотя и не преднамеренная, тоже может быть причиной. Поэтому такие вопросы, как кто пишет код, как тестируется продукт и кто сидит за столом совета директоров, имеют решающее значение, особенно когда речь идет о нашем здоровье», — подчеркнул министр.

Джавид добавил, что один из ключевых принципов Национальной службы здравоохранения Великобритании — это равенство, поэтому даже ненамеренная предвзятость, которая может привести к ухудшению здоровья пациентов, неприемлема.

Министр поручил провести независимую экспертизу на предмет существования системных ошибок и выяснить способы разрешения этой проблемы. В частности, проверяться будет гендерная предвзятость, например, доступность МРТ-сканеров для беременных и кормящих женщин. Он заключил, что пандемия коронавируса поставила на первый план проблему предвзятости медицинского оборудования, которая долгое время игнорировалась.

Ранее ученые обнаружили у британских медицинских работников, контактирующих с «ковидными» пациентами, особый иммунитет к коронавирусу, который невозможно определить через анализы на антитела. По итогам анализов выяснилось, что за четыре месяца их ПЦР-тесты всегда были отрицательными, однако антител к коронавирусу в их крови обнаружено не было, даже если их коллеги в клинике заразились COVID-19.

