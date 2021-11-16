США предрекли «культурную революцию» из-за расовых споров

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда вызвало хаос и запустило в США процессы, которые положили начало «культурной революции», схожей с произошедшей в Китае в 1960-1970-х годах. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Джеймс Линдси, американский ученый и автор книги «Циничные теории. Как все стали спорить о расе, гендере и идентичности и что в этом плохого».

По его словам, главное отличие от произошедшего в Китае в том, что главным вектором идеологического противостояния в США является расовый вопрос и споры вокруг него. Линдси не исключил и вспышек насилия: либо в следствие определенного события, сопоставимого по магнитуде с убийством Флойда, либо просто в связи с тем, что расовая напряженность в американском обществе достигнет в определенный момент критической массы.

«Не знаю, насколько это вероятно в краткосрочной перспективе. Может мы пойдем путем Китая: там же культурная революция пошла с детей и студентов — вот и нашим детям настолько вобьют эти идеи в головы за следующие несколько лет, что похожее может произойти и у нас», — предрек он.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.

Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили. 21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.