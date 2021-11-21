Названа роль Роналду в уходе Сульшера из «Манчестер Юнайтед»

Британская газет The Mirror назвала роль португальского нападающего Криштиану Роналду в уходе норвежца Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Статья доступна на сайте издания.

Отмечается, что руководство «красных дьяволов» при принятии решения о расторжении контракта с норвежским специалистом учло и настроения ряда игроков. В частности, недовольство результатами команды в последние недели выражал 36-летний Роналду.

Об уходе Сульшера стало известно ранее в воскресенье, 21 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера МЮ назначен Майкл Каррик.

Последним матчем у руля «Юнайтед» для Сульшера стало противостояние с «Уотфордом». «Красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счетом 1:4. После встречи руководство манкунианцев провело экстренное заседание, где было принято решение об увольнении Сульшера.

Также сообщалось, что Роналду недоволен результатами команды. Форвард не станет выступать за клуб, если «Юнайтед» не удастся пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона. После 12 матчей «Манчестер Юнайтед» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.