Главу отдела полиции поймали на взятке в день его назначения на должность

В Одессе главу отдела полиции задержали за взятку в день его назначения на должность

В Одессе главу одного из отделов Национальной полиции поймали на взятке. Задержание коррупционера произошло в день его назначения на должность, сообщает издание «Думская» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Задержанный Владимир Панченко должен был возглавить первый отдел Одесского районного управления полиции. До официального назначения на должность он в течение месяца являлся временно исполняющим обязанности руководителя. Выяснилось, что он получил четыре тысячи долларов, вымогаемых за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов. После инцидента в его отделе полиции прошли обыски.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН задержали 52-летнего начальника исправительной колонии №17 (ИК-17), расположенной в Республике Мордовия, полковника Владимира Денисова. Задержанный подозревается в вымогательстве взятки у зэка-иностранца.