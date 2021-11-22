Сексуальным домогательствам экс-главы Нью-Йорка нашли доказательства

Ассамблея юридического комитета Нью-Йорка признала бывшего губернатора штата Эндрю Куомо виновным в сексуальных домогательствах, которые тот совершал, в том числе занимая свой пост. Об этом пишет CNN со ссылкой на документ, опубликованный Ассамблеей.

К такому выводу пришли авторы отчета, независимые следователи из юридической фирмы Davis Polk & Wardwell. С обвинениями против экс-главы штата выступили 11 женщин.

Помимо этого, в отчете рассматриваются и другие обвинения в адрес Куомо. Среди них — расхождения в статистике по числу смертей в домах престарелых (связанных с COVID-19), к которым может быть причастен губернатор.

В начале августа генеральная прокуратура штата также подтвердила, что экс-губернатор домогался помощниц. Затем его отставки потребовали мэр Нью-Йорка, а также ряд сенаторов и конгрессменов США и штата — как республиканцы, так и демократы. В парламенте Нью-Йорка планировали внести резолюцию об импичменте Куомо, но он сам покинул свой пост.