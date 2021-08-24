Губернатором Нью-Йорка впервые стала женщина

Кэтлин Хокул (Kathy Hochul) стала первой женщиной-губернатором штата Нью-Йорк. Об этом сообщает газета The Intelligencer.

С 2015 года 62-летняя Хокул занимала должность вице-губернатора штата при администрации губернатора Эндрю Куомо, вынужденного 10 августа 2021 года подать в отставку по обвинению в домогательствах. Официально она вступила в должность в 23:59 по местному времени, сразу после того, как Куомо окончательно сложил с себя полномочия.

Известно, что процедура передачи полномочий прошла за закрытыми дверями под руководством главной судьи штата Джанет Дифьор (Janet DiFiore). Хокул публично примет присягу в здании городской ратуши во вторник, 24 августа, в 10 утра по местному времени.

В понедельник, 23 августа, Хокул объявила о первых назначениях членов своей команды. На пост своего секретаря она назначила Карен Кеог (Karen Keogh) — управляющего директора и главу отдела по связям с государством и местными органами власти финансового холдинга JPMorgan Chase & Co. В прошлом она также работала в органах власти штата. Советником нового губернатора станет Элизабет Файн (Elizabeth Fine) — юрист, работавшая как в бизнес-структурах, так и в прокуратуре штата. Таким образом все три ключевые должности в системе исполнительной власти Нью-Йорка займут женщины.

Кэтлин Хоул, будучи членом демократической партии, занимается политикой с 80-х годов, однако успеха в данной сфере ей удалось добиться лишь в 2011 году, когда она смогла избраться в палату представителей США. В 2015 году вступила в должность вице-губернатора Нью-Йорка. На посту заместителя Куомо вела кампании против употребления тяжелых наркотиков и сексизма. Выступала за предоставление водительских прав нелегальным мигрантам. На своей странице в Twitter Хоул приветствовала отставку своего бывшего шефа.